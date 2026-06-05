Mayıs ayında gümüş ve faiz yatırımcıları güldü

Bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından, yatırım araçlarının reel getiri oranları belli oldu. Mayıs ayında yatırımcısının yüzünü faiz ve gümüş güldürdü.

Son dönemde güçlü dalgalanmaların yaşandığı gümüş fiyatı, mayıs ayında yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandırdı.

Türk Lirası cinsinden gram gümüş fiyatı mayıs ayında yüzde 3,5 yükseldi. Yüzde 1,71 olarak açıklanan mayıs ayı enflasyonu dikkate alındığında gram gümüşün getirisi yüzde 1,75 olarak hesaplandı. TLREF dikkate alındığında reel getiri yüzde 1,59 olurken, para piyasası fonlarının getirisi de yüzde 1,60 seviyesinde gerçekleşti.

Altın yatırımcısı mayıs ayında reel olarak yüzde 2,1 kaybederken, Euro yatırımcısı yüzde 0,28 kayıp yaşadı. Dolar yatırımcısı ise sadece yüzde 0,18 getiri elde edebildi.