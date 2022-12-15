Mehmet Celayir kimdir? İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu

Mehmet Celayir, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın genel müdür yardımcılığı görevine Mehmet Celayir'in atanmasına karar verildi.

Türkiye İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Gaziantep Kurumsal Şubesi Müdürü Sayın Mehmet Celayir'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben, Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir."

Mehmet Celayir kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Mehmet Celayir, 1996 yılında İş Bankası Elazığ Şubesi'nde memur olarak göreve başladı.

Şube müdürlüğü, bölge müdür yardımcılığı, kredi bölge müdürlüğü, ticari şube müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Celayir, 2017 yılında ticari bankacılık satış müdürü olarak atandı. Mehmet Celayir, Temmuz 2020'den bu yana Gaziantep Kurumsal Şube Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.