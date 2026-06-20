Mehmet Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak dönüşümü hızlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası tarafından sağlanan 400 milyon Euroluk finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını belirterek, Türkiye’nin enerji dönüşümünü güçlendirirken dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini söyledi. Şimşek, son 23 yılda 1,1 trilyon dolara ulaşan enerji ithalatına dikkat çekerek yeşil dönüşümün ekonomik açıdan zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Şimşek, paylaşımında şunları söyledi:

“Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz.

Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz.”