Merkez Bankası Başkanı Erkan, Ekim’de vekillere sunum yapacak

Canan SAKARYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince Banka yılda iki kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapıyor. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen Hafize Gaye Erkan, ilk kez Meclis Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapacak.

Meclis açılır açılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanacak olan komisyonda, para politikaları ve bankanın çalışmaları hakkında milletvekilleri Merkez Bankası Başkanı Erkan tarafından bilgilendirecek.

Enflasyon raporu toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaşılan Erkan’ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Haziran ayında başlatılan parasal sıkılaştırma süreci, Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış planı, KKM’nin bütçe yükü de toplantının gündeminde öne çıkan başlıkları oluşturacak.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunu Ekim ayında oldukça yoğun bir gündem beklerken, Komisyon 17 Ekim’de Meclise sunulacak 2024 yılı bütçesi öncesinde ilk mesaisine Merkez Bankası sunumu ile başlayacak. 12. Kalkınma Planı da yine Ekim ayında Meclise sunulmasının ardından önce Plan Bütçe Komisyonunda müzakere edilecek.