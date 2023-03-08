Merkez Bankası döviz dönüşlü KKM’de yan yolları tıkadı

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazı ile döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Merkez Bankası (TCMB), bankaların döviz dönüşümlü KKM’de prim uygulamasına son verdi. Bankacılık sektörü TL mevduat hedefini tutturabilmek için faiz üst limiti kaldırılan döviz dönüşlü KKM hesapları için müşterilerine farklı avantajlar sunuyordu.

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankaların döviz dönüşlü KKM’ye talebi artırmak için yaptığı yan yollar Merkez Bankası’nın bu kararıyla birlikte kapanmış olacak.

Kaynaklar, bu uygulamaların başında dövize ayrı KKM dönüşüne ayrı TL mevduat faizi oranları uygulaması, aynı bankada TL KKM’nin vadesi dolduğunda döviz alımıyla döviz dönüşlü KKM’ye çevrilmesi, karşılığında TL kredi kullandırılarak yapılan döviz dönüşlü KKM işlemlerinin yer aldığını belirterek Merkez Bankası’nın hesaplamalarında artık bu uygulamaları dikkate almayacağını belirtti.