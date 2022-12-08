Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde artış ivmesi geçen haftada da devam etti. Brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 535 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 79 milyar 766 milyon dolar olan brüt rezervler, 2 Aralık ile sona eren haftada 81 milyar 301 milyon dolara çıktı.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 835 milyon dolardan, 43 milyar 688 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 122 milyar 601 milyon dolar seviyesindeyken, 124 milyar 989 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 milyar 611 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 19 milyar 507 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 2 Aralık ile sona eren haftada 23 milyar 118 milyon dolara geldi.