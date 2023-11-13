Merkez Bankası, yatırımcı toplantılarına başlıyor
Merkez Bankası Yatırımcı Günlerinin ilki 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecek.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Günleri düzenleyeceğini açıkladı.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Yatırımcı Günlerinin ilki, 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecek.
Açıklamada, "Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır. Katılıma dair ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.