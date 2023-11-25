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Merkez Bankası'ndan katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.

 

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