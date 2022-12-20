Merkez, 'iştirak' yolunu da kapattı

Merkez Bankası, şirketlerin KOBİ iştirakleri üzerinden kullanılan kredileri menkul kıymet tesisi kapsamına ekledi.

TCMB dün bankalara gönderdiği, Reuters tarafından da görülen yazıya göre, ilgili kredilerin KOBİ kredisi sayılabilmesi için "İşletme ile aynı risk grubunda yer alan tüm işletmelerin de KOBİ vasfına sahip olması koşulu" getirildi.

TCMB ilgili değişikliği menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında da yaptı.

Son dönemde harcama mukabili gibi değişikliklerle firmalar kredilere erişimi kısıtlandığından şikayetçi. Ancak bu firmalar pratikte bu kredileri iştirakleri aracılığı ile sağlamaya başlamıştı.

Bankacılar piyasada son dönemde daha sık kullanılmaya başlayan bu kredilerin de bu düzenleme sonrası tahvil yükümlülüğü oluşturacağı için ilgili kredilerin durma noktasına geldiğine dikkat çektiler.