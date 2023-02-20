Merkezi yönetim borç stoku 4,1 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 448,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 729,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.