Merkezi yönetim borç stoku 4,2 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 505,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 706 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira olarak belirlenmişti.