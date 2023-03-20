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Merkezi yönetim borç stoku 4,2 trilyon lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 505,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 706 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira olarak belirlenmişti.