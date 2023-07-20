Merkez'in mesajları nasıl karşılandı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltildi. Para Politikası Kurulu, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi. PPK metnine Körfez turu sonrası 'doğrudan yabancı yatırımlar' ifadesi de girdi.

Yeni adımlar çerçevesinde; kur korumalı mevduata (KKM) zorunlu karşılık gelebileceği belirtiliyor.

Likidite önlemleri haricinde bazı seçici kredi kalemlerinde talep kısıcı önlemler gelebileceği ifade ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararını ve olası yeni adımları, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Piyasa Yorumu'nda Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

Soner Kuru: KKM cazibesini kaybetmez



Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, döviz kurlarındaki yükselişler sonrası kur korumalı mevduat üzerinden piyasaya ciddi TL likidite akışı olduğunu, buların da ya tekrar dövize gittiğini yada cari açığı negatif etkileyecek talebe dönüştüğünü aktardı.

KKM'ye zorunlu karşılık yada kredilerde selektif dönem gibi adımların buna karşı planlandığını anlatan Kuru, Merkez Bankası'nın artık paranın fiyatı üzerinden değil, miktarı üzerinden sıkılaştırma yaparak enflasyonu kontrol altına almaya çalışacağını belirtti.

Zorunlu karşılık kararına karşı vatandaşın KKM tercihinde radikal bir değişiklik beklemediğini ifade eden Kuru, yılın ikinci yarısında KKM'nin borsaya alternatif olmaya devam edeceğini kaydetti.