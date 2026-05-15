Metallerde sert hareketler: Piyasalar yeniden enflasyon ve faiz korkusuna döndü

Piyasalarda haftanın son gününde bir süredir sorgulanan yapay zekâ rallisi düşüşe döndü. Ralli yerine makroekonomik tarafta ABD ve Japonya’dan gelen enflasyon verileri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların mart ayından bu yana en uzun kazanç serisini sürdürmesi sert hareketlere neden oldu.

Metaller üzerinde oluşan baskıyla düşüşler izlendi. Güvenli liman arayışına rağmen, yükselen faiz oranlarının yarattığı "fırsat maliyeti" altına olan talebi törpüleyerek yüzde 3’e yakın değer kaybıyla 4.520 doların altına gerilemesine neden oldu. Altın, haftalık bazda yüzde 4’lük bir kayıpla son dönemin en kötü haftalarından birini geçirmeye hazırlanıyor.

Gümüş, haftanın başında gösterdiği güçlü performansı tamamen geri vererek gün içinde yüzde 8,5 oranında sert bir düşüş yaşadı. Gümüş hem değerli metal hem de endüstriyel metal kimliğiyle "çifte darbe" aldı.

Büyüme endişeleri

Ekonomik aktivitenin barometresi olarak kabul edilen bakır, artan borçlanma maliyetleri ve yavaşlayan büyüme beklentileriyle sarsıldı. Günlük bazda yüzde 3,4 değer kaybederek teknoloji hisselerindeki geri çekilmeye paralel bir seyir izledi.

Yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araç yatırımları nedeniyle bakırı destekleyen "AI rallisi", tahvil faizlerindeki yükselişle kesintiye uğradı.

Enerji krizi

Piyasadaki bu sarsıntının kökünde, çözülemeyen enerji krizi yatıyor. Hayati önemdeki su yolu hala kapalı. İran savaşına dair barış umutlarının (uranyum pazarlıkları vb.) askıya alınması, arz kısıntısının "kalıcı" olacağı korkusunu besliyor.

ABD'de nisan ayı PCE verisinin yüzde 4’e yaklaşması ve Japonya’da fiyat baskılarının artması, merkez bankalarının (özellikle Kevin Warsh yönetimindeki Fed'in) faiz indirmek bir yana, yeni artışları masaya getirebileceği sinyalini veriyor.

Doların değer kazanması, yeşil back ile fiyatlanan tüm emtiaları diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.