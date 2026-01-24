Milyarderlerin 2026 yatırım planı ortaya çıktı: Para nereye akacak?

Dünyanın en varlıklı yatırımcıları, 2026 yılına girerken küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen risk iştahını koruyor.

UBS’in Milyarder Anketi verilerine dayanan ve milyarderlerin portföy tercihlerindeki olası değişimleri ortaya koyan çalışmada, özel sermaye, hisse senetleri ve hedge fonların önümüzdeki dönemde öne çıkan varlıklar olmaya devam edeceğini gösterdi.

Yatırımlar artacak

Araştırmaya göre, milyarderlerin önemli bir bölümü, 2026’da yatırımlarını artırmayı planlıyor. Özellikle özel sermaye yatırımları dikkat çekiyor.

Katılımcıların yüzde 49’u doğrudan özel sermaye yatırımlarında pozisyon artırmayı hedeflerken, yüzde 37’si özel sermaye fonları ve fonların fonları üzerinden yatırımlarını büyütmeyi planlıyor.

Özel borçlanma tarafında da benzer bir eğilim öne çıkıyor. Milyarderlerin üçte biri bu alandaki yatırımlarını artırmayı öngörüyor.

Hissenin tahtı sarsılmıyor

Hisse senetleri, milyarder portföylerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Gelişmiş ülke borsalarında yatırım artırmayı planlayanların oranı yüzde 43 olurken, gelişmekte olan ülke hisselerinde bu oran yüzde 42 seviyesinde bulunuyor. Her iki kategoride de yatırımlarını azaltmayı düşünenlerin oranının oldukça düşük olması dikkat çekiyor.

Hedge fonlar da risk iştahının güçlü kaldığı alanlar arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 43’ü hedge fonlara yönelik yatırımlarını artırmayı planlarken, önemli bir bölümü mevcut pozisyonlarını korumayı tercih ediyor.

Altının portföylerde yeri ne?

Daha güvenli varlık sınıflarında da “görece” sınırlı değişimler öngörülüyor.

Altyapı, gayrimenkul, altın ve değerli metaller ile sabit getirili menkul kıymetlerde milyarderlerin büyük bölümü mevcut dağılımı korumayı planlıyor. Nakit ve nakit benzeri varlıklarda da benzer bir tablo görülürken, yalnızca yüzde 19’luk bir kesim bu alanda artış öngörüyor.

Emtia, sanat eserleri ve antikalar ise milyarderlerin en az ilgi gösterdiği yatırım alanları arasında yer alıyor. Veriler, 2026’ya girerken milyarderlerin ağırlıklı olarak büyüme ve getiri potansiyeli yüksek varlıklara odaklandığını ortaya koyuyor.