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Misyon Bank, ikinci bono ihracını tamamladı

Misyon Bank, 850 milyon TL nominal tutarlı ikinci bono ihracını tamamladı.

Haber Merkezi
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Misyon Bank, ikinci bono ihracını tamamladı
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Nitelikli yatırımcılara sunulan 182 gün vadeli %47 basit faiz ve 364 gün vadeli %43 basit faiz ile gerçekleşen bono ihraçları, 13 yatırımcıya toplam 850 milyon TL nominal satışı ile gerçekleşti. 30 Haziran’da gerçekleşen ihraç, 182 gün vadeli bonoda Merkez Bankası politika faizinin, 364 gün vadeli bonoda ise 1 yıllık DIBS faizinin yalnızca 1’er puan üzerinde tamamlanarak dikkat çekti.

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, ihraca ilişkin değerlendirmesinde, “Bankamızın ikinci ihracını, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değerli katkılarıyla başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği ilgi ve güven, bankacılıkla sermaye piyasaları arasında kurduğumuz köprünün somut bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

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