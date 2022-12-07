MNG Havayolları, SPAC yöntemiyle ABD'de halka açılıyor
MNG Havayolları, SPAC yöntemiyle New York Borsası'na kote olacak.
Foreks
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Türkiye merkezli hava kargo şirketi MNG Havayolları (MNG Airlines) Goldaen Falcon Acquisition Corp ile birleşme yoluyla New York Borsası'na kote olacak.
Birleşmede MNG Airlines'ın değeri 676 milyon dolar olarak belirlendi.
Birleşme sürecinin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
1996 yılında kurulan MNG Airlines, 41 ülkede hizmet sağlıyor.