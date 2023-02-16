Mobius: Borsayı destekleme çabaları "ters etki" yaratabilir

Gelişmekte olan piyasalar konusunda sektörde oldukça tanınan bir yatırımcı olan Mark Mobius, Türkiye'nin deprem sebebiyle hızla düşen ve ardından kapanarak dün yeniden işleme açılan hisse senetlerini destekleme çabalarının “ters” etki yaratabileceğini söyledi.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Mobius, " Hükümetin, felaketin piyasa üzerindeki yarattığı negatif etkiyi bir bütün olarak sınırlama arzusunu anlayabiliyoruz. Ancak, bu tür müdahaleler genellikle amaçlanandan tersi bir etkiye sahiptir." dedi

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, geçen hafta deprem dolayısıyla yaşanan satışların tekrarlanmaması için bir dizi tedbir alınarak dün tekrar açılmıştı.

Tekrar açılmasının ardından dün yüzde 9.9 yükselen Borsa İstanbul, 2008'den bu yana en büyük kazancını elde ederek diğer tüm büyük dünya endekslerini geride bıraktı . Borsa bugünse sert bir yükselişle güne 5000 puanın üstünde başlamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Türk hisse senetleri için uzun vadeli pozitif görüşünü koruduğunu belirten Mobius, “Aracı kurumlar tabii ki piyasa da hareketlilik isterler ve bu nedenle ciro yaratmak için haberlere abartılı tepkiler verebilirler. Bizler ise kısa vadeli haberler ile piyasa hareketlerine tepki vermeyen, uzun vadeli görüntüyü dikkate alan, uzun vadeli yatırımcılarız” diye konuştu.