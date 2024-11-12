Mobius Capital Kurucusu Hardenberg: Yatırımcıların borsaya gelmesi için güven lazım

Bloomberg HT’ye konuşan Mobius Capital Partners Kurucusu ve Portföy Yöneticisi Carlos Hardenberg, ABD seçimleri sonrası küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Piyasaların yakından izlediği ABD seçimlerinde, Trump'ın başkan seçilmesinin emtia üzerinde nasıl bir etkisi olacağını, büyük resme bakıldığında emtianın Çin ekonomisindeki talebe bağlı olarak şekillendiğini ve aynı zamanda ABD’nin ve küresel ekonominin de emtia üzerinde büyük bir rolünün olduğunu kaydeden Hardenberg, seçim sonrasına yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD seçimi sonrası tarifeler ve ticaret anlaşmaları ile alakalı olarak resim daha da netleşti. ABD ekonomisinin Trump döneminde iyiye gitmesi bekleniyor. Çin ekonomisi de bir iyileşme patikasında. Oradaki talebe baktığımızda emtia fiyatları önümüzdeki 12 ay boyunca güçlenecek ya da stabil gidebilir. Jeopolitik gelişmeler ve İsrail-İran arasındaki çatışma kısa vadede emtia fiyatları üzerinde belirsizlik yaratacak.”

“Trump, Çin’e sonrasında taviz verecek”

Trump'ın Çin ile ilişkisinin dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği konusunda Hardenberg, küresel ekonomiyi etkileyeceğinin altını çizerek, “Trump’ın ilk başta tarife ve politikada sert çıkışlarının olacağını fakat sonrasında taviz vereceğini düşünüyorum” derken, bu konuda çok endişeli olmadığını söyledi.

“Türkiye ekonomisi son 10 yılda adeta bir roller coaster gibi”

Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerini paylaşan Hardenberg, Türkiye ekonomisi ve para politikasının son 10 yılda adeta bir roller coaster (hız treni) gibi inişli çıkışlı olduğu söyleyerek, “Yeni yönetim Ortodoks politikaları benimsedi. Döviz rezervleri yükseliyor ve çok farklı reformlar var” dedi.

Hardenberg, şu anda yatırımcılar tarafında bir güven sarsılması olduğunu, bunun toparlanmasının zaman alacağını ve enflasyon düştükçe faizin de düşeceğini beklediklerini kaydetti.

“Borsa için güven lazım”

Hardenberg, Türkiye’de tahvil tarafına daha fazla ilgi olduğunu ve bunda da farklı faktörlerin rol oynadığını söylerken, piyasalara yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yatırımcıların borsa tarafına gelmesi için güvenin inşa edilmesi lazım bu da biraz zaman alacak. Türkiye doğru bir politika uyguluyor. Reform adımlarının sürmesi gerekiyor.”