Monex Europe: Euronun kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlı

Küresel risk algısı sağlam kalırsa ve faiz oranları farkı euro lehine değişmeye devam ederse, euroda ılımlı bir artış olasılığı olduğunu düşüne analistler, "euro bölgesinin büyümesi ve mali zorluklar hakkındaki endişelerin devam etmesi, iç ekonominin dayanıklılığına dair daha net işaretler ortaya çıkana kadar sürdürülebilir bir yükselişin zor olacağı anlamına geliyor" uyarısında bulundular.

Bu uyarı, Monex'in euro bölgesi ekonomisi için daha olumlu orta vadeli görünümüyle uyumlu.