  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Monex Europe: Euronun kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlı
Takip Et

Monex Europe: Euronun kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlı

Monex Europe analistleri, Euro Bölgesindeki kırılgan büyüme dinamikleri ve artan mali endişeler nedeniyle Euro'nun kısa vadede yukarı yönlü potansiyelinin sınırlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Monex Europe: Euronun kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlı
Takip Et

Küresel risk algısı sağlam kalırsa ve faiz oranları farkı euro lehine değişmeye devam ederse, euroda ılımlı bir artış olasılığı olduğunu düşüne analistler, "euro bölgesinin büyümesi ve mali zorluklar hakkındaki endişelerin devam etmesi, iç ekonominin dayanıklılığına dair daha net işaretler ortaya çıkana kadar sürdürülebilir bir yükselişin zor olacağı anlamına geliyor" uyarısında bulundular.

Bu uyarı, Monex'in euro bölgesi ekonomisi için daha olumlu orta vadeli görünümüyle uyumlu.

İran: ABD ile müzakereye hazırız ancak Washington'un aşırı talepleri yeni müzakereleri engelliyorİran: ABD ile müzakereye hazırız ancak Washington'un aşırı talepleri yeni müzakereleri engelliyorDünya

 

 

Finans
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Societe Generale'dan 'dolar' tahmini
Societe Generale'dan 'dolar' tahmini
Dolar ve tahvil getirileri ABD enflasyon verisini bekliyor
Dolar ve tahvil getirileri ABD enflasyon verisini bekliyor
Euro, dolar karşısında güçleniyor
Euro, dolar karşısında güçleniyor
Sterlin, bütçe endişeleriyle değer kaybetti
Sterlin, bütçe endişeleriyle değer kaybetti
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor