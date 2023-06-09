Moody's Coinbase'in görünümünü 'negatif'e çekti  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Coinbase'in görünümünü durağandan negatife çekti.

Derecelendirme kuruluşu, kararın salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Coinbase'e karşı açılan ve platformun bir komisyoncu, ulusal menkul kıymetler borsası veya takas kurumu olarak kaydolmayarak, ABD menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini iddia eden davanın ardından geldiğini duyurdu.

Moody's, SEC'in iddialarının Coinbase'in iş modeli ve nakit akışları üzerindeki etkisinin belirsiz büyüklüğünün de altını çizdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Coinbase için mevcut kredi notları olan "B2" kurumsal aile notu ve üst düzey borç "B1" notunu ise değiştirmedi. Her iki not da yatırım yapılabilir seviyenin altında “çöp” kredi kalitesini ifade ediyor.