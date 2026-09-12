Moody's, Flowers Foods'un kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına indirdi

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Moody's, Flowers Foods için Ba1 Kurumsal Aile Notu, Ba1-PD Temerrüt Olasılığı Notu ve SGL-2 Spekülatif Derece Likidite Notu da belirledi. Kredi notuna ilişkin görünüm ise negatiften durağana çevrildi.

Flowers Foods'un kredi görünümü yılın başında da baskı altındaydı. Moody's, Şubat ayında şirketin Baa3 seviyesindeki notunu korurken görünümü durağandan negatife indirmişti. Bu değişiklikte yüksek finansal kaldıraç ve borcun beklenenden daha yavaş azaltılması öne çıkmıştı.

Şirket 'yatırım yapılabilir' statüsünü kaybetti

Baa3, Moody's ölçeğinde 'yatırım yapılabilir' kategorinin son basamağını oluşturuyor. Ba2 ise spekülatif derece içinde yer alıyor. Dolayısıyla son indirim, Flowers Foods'un borçlanma maliyetleri ve yatırımcı tabanı açısından önemli bir eşik değişimine işaret ediyor.

Moody's'in yeni değerlendirmesiyle birlikte Flowers Foods'un kredi profili üzerindeki baskının önceki döneme kıyasla daha belirgin hale geldiği görülüyor. Bununla birlikte görünümün durağana çekilmesi, ajansın mevcut not seviyesinde yakın vadede yeni bir indirim yönünde ek bir değişiklik sinyali vermediğini gösteriyor.