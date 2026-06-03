Moody's NiSource'un notunu yüksek borç nedeniyle düşürdü: Kaldıraç oranı ne zaman dengelenecek?

Şirketin büyüme odaklı yatırımlarının borç/FAVÖK rasyosunu yukarı taşıdığına dikkat çeken piyasa aktörleri, bu not indirimi sonrasında enerji devinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde yaşanabilecek olası artışları yakından izliyor.

Sermaye yoğun yatırımlar ve borçluluk oranları not revizyonunu tetikledi

Uluslararası finans piyasalarında risk primlerini etkileyecek bir karara imza atan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, enerji sektörünün önemli oyuncularından NiSource'un fonlama yapısını mercek altına alarak ihraççı notunu aşağı çekti. Kurum tarafından paylaşılan kredi analiz raporunda, şirketin şebeke modernizasyonu ve genişleme projeleri kapsamında üstlendiği yoğun sermaye harcamalarının, toplam borç stokunu sürdürülebilir eşiklerin üzerine çıkardığı vurgulandı. Operasyonlardan elde edilen serbest nakit akışının net borç servisine oranındaki yapısal gerilemenin bilanço kalitesini zayıflattığına işaret eden Moody's, borç kompozisyonunun yeniden dengelenememesi durumunda fonlama kanallarının daha da daralabileceği uyarısında bulundu.

Finansal sürdürülebilirlik ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti mercek altında

Kredi notunun düşürülmesiyle birlikte NiSource'un borçlanma piyasalarındaki likidite yönetimi ve borç çevirme rasyolarının nasıl etkileneceği kurumsal finansman çevrelerinde temel tartışma konusu haline geldi. Yüksek kaldıraçlı enerji şirketlerinin bu tür not indirimleri sonrasında birincil ve ikincil piyasalarda daha yüksek kupon ödemeleriyle karşı karşıya kalabileceği ve bunun da marjlar üzerinde daralma yaratacağı net bir risk olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların 'beklentiyi satın al' refleksiyle portföy optimizasyonuna gittiği sermaye piyasalarında da kararın ardından varlık fiyatlamalarında temkinli bir seyir gözlenirken, şirketin bilanço içi borç azaltma stratejilerine ve varlık dezenvestisiyonu gibi alternatif finansman modellerine odaklanması bekleniyor.