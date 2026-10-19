Morgan Stanley Amazon için hedef fiyat yükseltti: Yapay zeka beklentisi hisseleri hareketlendirdi

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Teknoloji hisselerinde yaşanan dönemsel geri çekilmelere rağmen finans devleri Amazon'un uzun vadeli performansına dair olumlu duruşunu koruyor. Morgan Stanley, şirket payları için daha önce 335 dolar seviyesinde belirlediği fiyat beklentisini 350 dolara çıkardı. Banka, şirket için 'Ağırlığını Artır' yönündeki yatırım tavsiyesini sürdürürken hisseyi en çok önerilen varlıklar arasına dahil etti.

Hisse değerinde %40 civarında prim potansiyeli

Açıklanan yeni hedef değer, şirketin 250 dolar seviyesinde gerçekleşen son borsa kapanış fiyatı dikkate alındığında yaklaşık %40 oranında bir değer kazanımına işaret ediyor. Bankanın yayınladığı raporda, şirketin önümüzdeki dönemde finansal tablosunu güçlendirecek çok sayıda operasyonel faktörün bir arada bulunduğu kaydedildi.

Raporda, teknoloji pazarındaki kısa vadeli satış baskısına karşın Amazon'un yeni nesil teknolojileri doğrudan ticari gelire dönüştürme kapasitesi en yüksek oyunculardan biri olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Borsa açılışı öncesinde pozitif hareketlilik

Geçtiğimiz haftalık periyodu %4,7 oranında kayıpla 250 dolardan geride bırakan şirket hisseleri, yayınlanan analiz raporunun ardından haftanın ilk gününe artışla başladı. İşlem gününün açılış öncesi seansında şirket payları %1,3 oranında değer kazanarak 253,12 dolar seviyesine tırmandı.

E-ticaret lojistiğindeki verimlilik adımlarının yanı sıra bulut altyapısına eklenen yeni nesil yazılım çözümlerinin de şirket değerlemesini orta vadede yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.