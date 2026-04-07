Morgan Stanley: Borsada düzeltmenin sonuna geliniyor

Morgan Stanley'nin ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, piyasanın büyük ölçüde kötü haberleri fiyatladığını ve mevcut düzeltmenin son evresine girildiğini değerlendirdi. “Thoughts on the Market” podcast’inde yatırımcılara, hisse piyasasında izlenmesi gereken stratejilere yönelik görüşlerini aktaran Wilson, "düzeltmenin sonuna yaklaşıldığı" değerlendirmesini 30 Mart tarihinde yayınladığı raporda da yapmıştı.

Wilson bugün erken saatlerde yayınlanan podcast'inde Nisan 2024'te başladığını düşündüğü boğa piyasasının; yapay zekâ kaynaklı kesintiler, özel kredi riskleri ve İran'daki yeni savaş gibi tehditlere karşın sürdüğünü belirtti.

S&P 500'ün ileriye dönük fiyat-kazanç çarpanının yüzde 18 gerilediğini ve bu düşüşün resesyon ya da Fed'in sıkılaştırma dönemleri dışında nadir görülen bir hareket olduğunu vurguladı. Hisselerin yüzde 50'den fazlasının zirvelerinden en az yüzde 20 gerilediğini ve birçoğunun yüzde 30-40 düştüğünü aktaran Wilson, bu ölçekteki yeniden fiyatlamaların genellikle düzeltmelerin sonuna yakın gerçekleştiğini ifade etti.

Son 3 yılın en güçlü performansı

Öte yandan kazanç büyümesinin çok yıllık yüksek seviyelere hızlandığını da hatırlatan Wilson, geçen haftaki istihdam raporuna da dikkat çekti; özel sektör istihdamının 186.000 artışla son üç yılın en güçlü performanslarından birini sergilediğini belirtti.

Portföy stratejisi açısından Wilson, döngüsel hisseler ile kaliteli büyüme hisseleri arasında dengeli bir yaklaşım önerdi. Döngüsel tarafta finans, isteğe bağlı tüketim ve sanayi sektörlerini beğenirken büyüme tarafında ise savunma sektörleriyle benzer çarpanlarda işlem gören ancak üç kat daha yüksek kazanç büyümesi sunan büyük teknoloji şirketlerine odaklandığını açıkladı.

Wilson'a göre piyasa için asıl risk jeopolitik gelişmeler değil, faiz oranları ve merkez bankası politikası olmaya devam ediyor. 10 yıllık Hazine tahvil faizinde yüzde 4,5 seviyesini kritik bir eşik olarak niteleyen Wilson, finansal koşullardaki sıkılaşmanın nihayetinde Fed'in daha güvercin bir tutuma geçişini hazırlayabileceğini savundu.