Morgan Stanley: Büyük hisseler giderek daha cazip hale geliyor

Büyük vergi indirimleri içeren mali planın kurumsal nakit akışını artırması ve ABD hisse senetlerine olan talebi güçlendirmesi bekleniyor. Wilson, teknoloji, sağlık hizmetleri, iletişim hizmetleri ve enerji gibi sektörlerin iyi konumlandığını belirterek, kazanç revizyonlarında son zamanlarda görülen gücü (tahminleri düşürenlere karşı tahminleri yükselten analistlerin sayısı) örnek gösterdi.

Wilson, "Yeni vergi tasarısı, güçlü EPS revizyonları gibi büyük piyasa değerli endeksler için yapıcı" diye yazdı. Wilson, son haftalarda kâr artışlarının en dikkat çekici olduğu finans ve sanayi sektörleri için yükseliş zeminine dikkat çekti.

ABD hisse senetleri, dirençli ekonomik veriler ve güçlü yatırımcı iştahının desteğiyle rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu hafta JPMorgan ve Citigroup'un sonuçlarıyla başlayacak olan ikinci çeyrek kazanç sezonu kritik bir sınav olacak. Analistler S&P 500 firmaları için sadece %2,5'lik bir kazanç artışı bekliyor ki bu da 2023 ortalarından bu yana görülen en zayıf artış.

Bu arada, Başkan Trump'ın Meksika ve AB'den ithalata getirdiği %30'luk yeni gümrük vergileri şirket marjları üzerinde baskı yaratabilir. Goldman Sachs'tan David Kostin, marj baskısının devam etmesi halinde 2026 yılı için %7'lik EPS büyüme tahmininin kırpılabileceği uyarısında bulundu.