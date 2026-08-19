Morgan Stanley değerleme raporu sonrası Honeywell Aerospace hisselerinde alım dalgası

Küresel havacılık ve savunma sanayi segmentinin majör aktörlerinden Honeywell Aerospace, Wall Street’in kurumsal yatırım bankalarından Morgan Stanley’nin yayımladığı son hisse analizi ve değerleme raporunun ardından piyasalarda güçlü bir momentum yakaladı. Morgan Stanley'nin şirket öz sermayesine yönelik çarpan analizlerini güncellemesi ve hisse senedi tavsiyesini yukarı yönlü revize etmesi, parite üzerindeki likidite baskısını hafifletti. Bu gelişmeyle birlikte hisse senetleri, seans öncesi işlemlerde %2’nin üzerinde bir hacim artışıyla değer kazanarak kurumsal yatırımcıların portföy rotasyonlarında öne çıkan varlık konumuna geldi.

Morgan Stanley cari piyasa fiyatlamasını iskontolu alım bölgesi olarak değerlendiriyor

Morgan Stanley tarafından açıklanan konsensüs raporunda, Honeywell Aerospace hisselerinin pozisyon görünümü nötr seviyeyi ifade eden 'endeks paralelinde getiri' beklentisinden, 'endeks üzeri getiri' potansiyeline yükseltildi. Kurum, hisse senedi için projekte ettiği 205 dolarlık hedef fiyat tahminini ise koruduğunu açıkladı. Şirketin bir önceki seansı 160,76 dolar seviyesinden akümüle olarak tamamladığı hesaplandığında, bu yeni hedef fiyat mevcut piyasa kapitalizasyonuna oranla %28 civarında bir prim potansiyeli barındırıyor. Morgan Stanley, şirketin ana konsorsiyumdan bölünme yöntemiyle ayrılarak bağımsız bir halka açık şirket olarak işlem görmeye başladığı haziran sonundan bu yana yaşadığı %27’lik fiyat düzeltmesinin, kurumsal fonlar için rasyonel bir giriş senaryosu oluşturduğunu bildirdi. Bu durum, hisse senedi üzerinde oluşan aşağı yönlü risklerin büyük oranda fiyatlandığına işaret ediyor.

Mevcut çarpanlar sektörel rasyolara kıyasla yüksek oranda iskontoya işaret ediyor

Yayımlanan öz sermaye raporunda öne çıkan temel finansal veri, şirketin ileriye dönük nakit akışı marjları ve değerleme rasyoları oldu. Projeksiyonlara göre Honeywell Aerospace, rakiplerinin medyan borsa çarpanlarına kıyasla yaklaşık %35 ile %38 bandında daha düşük değerleme ile fiyatlanıyor. Bu makro gösterge, Honeywell Aerospace’i büyük ölçekli havacılık endeksi hisseleri arasında Morgan Stanley'nin radarındaki en yüksek iskontoya sahip varlık haline getiriyor. Piyasanın şirkete ait operasyonel risk primini aşırı reaksiyonla fiyatladığı ve cari piyasa değerinin şirketin öz kaynak karlılığını yansıtmadığı öngörülüyor.

Operasyonel darboğazlara rağmen birikmiş sipariş hacmi bilanço risklerini kompanse ediyor

Rasyolardaki yukarı yönlü revizyona rağmen şirketin makro operasyonel riskleri bütünüyle göz ardı edilmiyor. Özellikle küresel havacılık segmentinde süregelen tedarik zinciri aksaklıkları ve ham madde lojistiğindeki termin gecikmeleri, şirketin kısa vadeli üretim marjlarını baskılayan temel risk unsurları arasında gösteriliyor. Nitekim son çeyrek konsolide finansal tablolarında ciro büyümesinin sektörel ortalamanın altında kalması da bu durumu teyit ediyor. Şirketin son üç mali yıl içerisinde portföyüne kattığı ve toplam hacmi 90 milyar doları aşan birikmiş sipariş sözleşmelerinin bilanço üzerindeki kısa vadeli riskleri absorbe edeceği belirtiliyor. Geniş bir teslim edilmemiş sipariş portföyüne sahip olan şirketin bu taahhütleri serbest nakit akışına dönüştürme rasyosu, önümüzdeki çeyreklik bilanço dönemlerinde fon yöneticilerinin odak noktası olmayı sürdürecek.