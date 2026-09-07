Morgan Stanley: Euro Bölgesi'nde tahvil ihracı 2027'de yüzde 4 artacak

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Morgan Stanley, Euro Bölgesi'nin en büyük 11 tahvil ihraççısının brüt devlet tahvili ihracının 2027'de %4 artarak 1,533 trilyon euroya ulaşmasını bekliyor. İhraçların 2026'da 1,472 trilyon euro seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Banka, Euro Bölgesi'nin toplam bütçe açığının 2026'daki GSYH'nin %3,4'ünden 2027'de %3,5'ine yükselmesini ve maliye politikası duruşunun genel olarak değişmemesini öngörüyor. Fransa'nın %5,2, Belçika'nın ise %5,1 ile en yüksek bütçe açıklarını vermesi bekleniyor.

Morgan Stanley'e göre tahvil arzı baskısı giderek çekirdek ve yarı çekirdek piyasalarda yoğunlaşırken, Almanya'nın artan borçlanma ihtiyacı bu eğilime öncülük ediyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya arasında net tahvil arzındaki en büyük düşüşün ise İtalya'da gerçekleşmesi bekleniyor.