Morgan Stanley küresel hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

Morgan Stanley, petrol arzındaki kesintinin büyüklüğü ve süresine dair belirsizliklerin riskli varlıklar için sonuçları asimetrik hale getirdiğini belirtti. Brent petrolü bu ay %59 artarak 116 doların üzerine çıktı ve 1990 Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert aylık yükselişi kaydetti. Morgan Stanley, fiyatların 150-180 dolar aralığında kalması halinde küresel hisse senedi değerlemelerinin yaklaşık %25 daralabileceği uyarısında bulundu.

ABD ve Japonya hisseleri "ağırlığını artır"dan "nötr"e çekildi. Stratejistler, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması halinde Japonya’nın tedarik zinciri ve küresel resesyon risklerinden olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Buna rağmen ABD hisseleri, daha yüksek hisse başına kâr büyümesi nedeniyle diğer bölgelere kıyasla tercih edilmeye devam ediyor.

Morgan Stanley, geçen yıl tarifeler nedeniyle yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaştığını hatırlatarak, savaşın başlamasından bu yana fon akışlarının yeniden ABD hisseleri ve tahvillerine yöneldiğini açıkladı. Stratejistler, enerji arz şokunda ABD Hazine tahvillerinin daha iyi çeşitlendirme sağladığını, ülkenin Avrupa’ya kıyasla enerji ithalatına daha az bağımlı olduğunu vurguladı.