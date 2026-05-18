Morgan Stanley, Nvidia için hedef fiyatını yükseltti

Moore, Nvidia'nın gelirlerinin piyasa tahminlerinin yaklaşık 3 milyar dolar üzerinde gelebileceğini ve şirketin ileriye dönük gelir beklentisini de yaklaşık 4 milyar dolar yukarı çekebileceğini öngördü.

Morgan Stanley, yapay zekâ veri merkezi talebindeki güçlü seyir ile Blackwell ve Rubin ürün döngülerinin desteğiyle Nvidia için çok yıllı gelir ve hisse başına kâr tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka ayrıca Nvidia için hedef fiyatını 260 dolardan 285 dolara yükseltti.