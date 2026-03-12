Morgan Stanley özel kredi fonundan çıkışları kısıtladı

Morgan Stanley, yatırımcıların yaklaşık %11 oranında paylarını geri çekmek istemesi üzerine özel kredi fonlarından biri olan North Haven Private Income Fund (PIF)’te çıkışları sınırladı. Düzenleyici dosyaya göre banka, çeyrek dönem için yatırımcıların talebinin yalnızca %45,8’ini (169 milyon dolar) karşıladı.

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık özel kredi piyasası son aylarda yaşanan sorunlar nedeniyle yeniden mercek altında. Yüksek faiz ortamında borç portföylerinin sağlığı ve borçluların dayanıklılığı sorgulanıyor. Morgan Stanley, fonun 31 Ocak itibarıyla 44 sektörde 312 borçluya yatırım yaptığını ve kredi temellerinin genel olarak istikrarlı olduğunu belirtti.

Banka, çıkışların sınırlandırılmasının “piyasa bozulmaları döneminde varlık satışlarını önlemek” ve uzun vadede risk ayarlı getirileri maksimize etmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Öte yandan JPMorgan Chase, bazı yazılım şirketlerine ait kredilerin değerini düşürmesinin ardından özel kredi fonlarına yönelik borç verme politikasını daraltıyor. CEO Jamie Dimon, geçen hafta yaptığı açıklamada yazılım varlıklarına karşı daha temkinli davrandıklarını söyledi. Bu adım, bir zamanlar hızla büyüyen özel kredi piyasasında stresin arttığına işaret ediyor.