Morgan Stanley, S&P 500 için yıl sonu hedefini artırdı
Morgan Stanley, güçlü bilançolar ve yapay zekâ destekli büyüme beklentileriyle S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti.
Morgan Stanley, güçlü şirket bilançoları ve yapay zekâ yatırımlarının piyasaları desteklemeyi sürdüreceği beklentisiyle S&P 500 için 2026 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti. Banka, ABD ekonomisindeki dayanıklılık ve geniş tabanlı piyasa toparlanmasının hisse senetlerindeki yükselişi desteklemeye devam edeceğini öngördü.