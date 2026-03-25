Morgan Stanley, S&P 500 şirket karlarında yüzde 20 artış bekliyor

Morgan Stanley tarafından derlenen verilere göre S&P 500 şirket kârlarının önümüzdeki 12 ayda %20 artması bekleniyor. Bloomberg News'in haberine göre, tarihsel olarak bu seviyedeki güçlü kâr beklentileri genellikle resesyon sonrası dönemlerde görülmüştü.

Morgan Stanley ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, bu görünümün petrol fiyatlarındaki yükselişin mevcut iş döngüsünü sona erdirme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kurum, şirket kârlılığına yönelik iyimserliğin, Orta Doğu’daki çatışmaların yoğunlaşmasına rağmen S&P 500’ün dirençli kalmasını desteklediğini vurguladı. Bu tablo, artan jeopolitik riskler, yapay zekâ kaynaklı dönüşüm ve özel kredi piyasasındaki streslere rağmen yatırımcıların ABD hisse senetlerine yönelik olumlu duruşunu korumasına katkı sağlıyor.