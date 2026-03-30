Morgan Stanley: S&P 500’de düzeltme sona yaklaşılıyor

Mike Wilson liderliğindeki ekip S&P 500'ün ileriye dönük fiyat-kazanç oranının yüzde 17 oranında sıkıştığını belirterek bu tablonun, resesyon ya da faiz artırımıyla sonuçlanmayan diğer büyüme korkusu dönemleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Stratejistler ayrıca piyasanın petrol fiyatlarındaki yükselişi büyük ölçüde fiyatladığını ve Russell 3000 endeksindeki hisselerin yarısından fazlasının yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettiğini vurguladı.

"Bu gelişmelerin düzeltmenin başlangıç aşamasından çok bitiş aşamasına yakın olduğunun işaretleri olduğunu düşünmeye devam ediyoruz" diyen ekip, piyasanın büyüme risklerine karşı yatırımcı konsensüsünün öngördüğünden daha az kayıtsız kaldığının altını çizdi.

Öte yandan yükselen tahvil faizlerinin önemli bir risk unsuru olmayı sürdürdüğü de vurgulandı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizinin tarihsel olarak hisse senedi değerlemelerini baskı altına aldığı yüzde 4,5 seviyesine yaklaşması, piyasalar açısından izlenmesi gereken kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.