Morgan Stanley, SpaceX için hedef fiyatını korudu

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Morgan Stanley, SpaceX için 300 dolarlık hedef fiyatını korurken, iyimser senaryoda 600 dolarlık değer öngörmeye devam etti. Değerlendirme, SpaceX'in yapay zekâ kodlama platformu Cursor'ı 60 milyar dolara satın almayı planlamasının ardından geldi.

Morgan Stanley, Cursor'ın Fortune 500 şirketlerinin %64'ünden fazlası ve 50 bin kurumsal müşteri tarafından kullanıldığını belirtti. Banka, Cursor'ın yıllık yinelenen gelirinin (ARR) yıl sonuna kadar 8 milyar dolara, 2030'a kadar ise yaklaşık 33 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Banka, üçüncü çeyrek açıklamaları, Grok 4.6/4.7 ve Grok 5'in piyasaya sürülmesi, olası Composer 3 lansmanı ve yeni ARR verilerini SpaceX için başlıca katalizörler olarak sıraladı.