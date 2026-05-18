Morgan Stanley: Tahvil faizleri Wall Street rallisini tehdit ediyor

Küresel piyasalarda geçen hafta başlayan enflasyon endişelerindeki yükselişle uzun vadeli tahvil faizlerinin tarihi zirvelerine çıkması, cuma günü S&P 500’ün tarihi zirvesinden düşmesine yol açarken, fiyatlamalar bu eğilimin süreceğine işaret etti.

Morgan Stanley’nin Mike Wilson liderliğindeki analistleri, tahvil piyasasındaki sarsıntının hisse senedi rallisini rayından çıkarabileceğini vurguladı. Analistler, tahvil faizlerinin yüksek kalmasının hisse senedi çarpanları üzerinde yaratacağı baskıya dikkat çekiyor.

Ciddi kâr satışları tetiklenebilir

Rapora göre eğer uzun vadeli tahvil faizleri yükselmeye devam ederse, borsalarda mart ayındaki dip seviyelerden bu yana yaşanan en ciddi kar satışı dalgası tetiklenebilir.

Yatırımcıların inatçı enflasyon senaryolarını fiyatlamaya başlaması, tahvil getiri eğrilerini yukarı doğru iterek risk iştahını baskılıyor.

Uzun vadeli "boğa" projeksiyonu

Kısa vadeli düzeltme uyarılarına rağmen, Morgan Stanley yapısal olarak "boğa" kampında kalmaya devam ediyor. Banka, geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi için 12 aylık hedefini 8.300 puana yükseltmişti.

Bu iyimser hedef, büyük ekonomik şokların ardından gelen toparlanma dönemleri hariç tutulduğunda, son 20 yılın en güçlü kurumsal kâr büyümesi beklentisine dayanıyor.

Wilson, yatırımcıların en çok yanıldığı noktanın, kârlılık artışını sadece yapay zekâ (AI) şirketlerine indirgemek olduğunu belirtti. Kâr büyümesi, sanılandan çok daha geniş bir sektörel tabana yayılıyor.

Stratejist Mike Wilson, genele yayılan kâr toparlanmasının ivme kazandığını ancak piyasa katılımcılarının henüz bu değişime uygun pozisyon almadığını ifade etti. Rallinin teknoloji özelinden çıkıp genele yayılmasını hızlandıracak iki kritik değişkene işaret edildi. İlki enerji maliyetlerinin son dönemde gördüğü zirve seviyelerden gerilemesi, diğeri de tahvil faizlerinin gevşeyerek kurumsal borçlanma maliyetlerini rahatlatması olasılığına dikkat çekiliyor.