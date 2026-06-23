Morgan Stanley uyardı: Fed yatırımcıların yardımına koşmayacak

Morgan Stanley Yatırım Direktörü ve ABD Hisse Senedi Başstratejisti Mike Wilson, kısa vadede piyasalar açısından temel riskin faiz artırımları değil, azalan likidite olduğunu belirtti.

Wilson, rezerv yönetimi programlarının zirve seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 75 küçüldüğünü, Hazine tahvillerine dayalı repo hacimlerinin ise yaklaşık yüzde 50 gerilediğini söyledi. Kredi büyümesindeki hızlanmanın da likidite üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Reel ekonominin daha fazla sermaye çektiğine ve bilanço desteğinin azaldığına işaret eden Wilson, ABD borsalarında temmuz ayında dalgalanma ve olası bir geri çekilme beklediğini açıkladı. Şirket bilançolarının desteğiyle yaşanabilecek bir sonraki yükselişin, likidite kaynaklı baskılar hafifleyene kadar gecikebileceğini kaydetti.

Wilson, Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde geçen hafta gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının, merkez bankasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek açısından gerekli bir adım olduğunu savundu.

Piyasa güveni

S&P 500 endeksinin altına oranının, Warsh'ın şubat ayındaki adaylığından bu yana yaklaşık yüzde 40 arttığını belirten Wilson, bunun piyasa güvenine işaret ettiğini söyledi.

Fed'in yoğun ileriye dönük yönlendirmeyi azaltmasını destekleyen Wilson, piyasaların merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını önceden fiyatlamaya çalışmak yerine gelen ekonomik verilere tepki vermesi gerektiğini ifade etti.

RBC Capital Markets ABD Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Lori Calvasina da Fed'in yeni ve daha şahin bir politika benimseyip benimsemediğine ilişkin belirsizlik ile Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıların başlıca gündem maddeleri olduğunu belirtti.