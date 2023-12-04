Morgan Stanley'den ABD hisse senetleri için yeni tahmini

Amerikan bankacılık devi Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre, ABD hisse senetleri kasım ayındaki yükselişin ardından, tahvil getirilerinin dalgalanmasıyla birlikte yıl sonunu sarsıntılı bir şekilde tamamlamaya doğru ilerliyor.

Bu yıl S&P 500'ün yaklaşık yüzde 20 değer kazanmasına rağmen genel olarak düşüş eğilimini sürdüren Wilson, aralık ayının, daha yapıcı mevsimsel eğilimlerin yanı sıra "Ocak etkisi" olarak adlandırılan durumun gelecek ay hisse senetlerini desteklemesinden önce "hem oranlarda hem de hisse senetlerinde yakın vadeli dalgalanma" getirebileceğini söyledi.

Wilson, yatırımcıların geçtiğimiz yıl birkaç kez ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir pivotunu fiyatlamış olmalarına rağmen, bu sefer "hala sağlıklı bir makro zeminde" oynamasını bekledikleri için "en fazla desteği" gösterdiklerini söyledi. Stratejist, bu senaryonun "hisse senetleri için en yükseliş sonucu olacağını" yazdı.

Bank of America Corp, Deutsche Bank Group AG ve RBC Capital Markets S&P 500 için rekor bir yükseliş öngörüyor. Wilson, endeksin 2024 yılını mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 2 altında, 4500 puan civarında tamamlamasını beklediği için yıl için hala genel olarak nötr.