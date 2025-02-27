Morgan Stanley'den ABD tahvilleri için yeni tahmin

ABD devlet tahvillerindeki yatırımcılar, Federal Rezerv'in yakında yapışkan enflasyon endişesinden yavaşlayan ekonomik büyüme endişesine dönmesi gerekeceğine bahse girmeye başladı. Bu duygu, Hazine tahvillerinin art arda altıncı seansta da kazanmasına yardımcı oldu ve bu da getirileri yılın en düşük seviyelerine itti.

Bu arada Morgan Stanley'deki stratejistler, Fed'e ilişkin hakim görüşün bir miktar değişmesi halinde 10 yıllıkların yüzde 4'ün altına düşebileceğini öngördü.

Yatırımcılar bu hafta Fed'in bu yıl iki çeyrek puanlık, gelecek yıl da üçüncü bir indirim yapacağını tam olarak fiyatlamaya yeniden başladı ve yaklaşık yüzde 3,65 seviyesine geldi.

Morgan Stanley, piyasanın yüzde 3,25'e düşüşü fiyatlaması halinde 10 yıllığın yüzde 4'ü aşabileceğini savundu. Banka, Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin - Ocak ayı kişisel tüketim harcamaları veya PCE fiyat endeksleri - fiyat artış hızında belirleyici olabilecek bir düşüş göstermesini bekliyor.

Matthew Hornbach liderliğindeki Morgan Stanley stratejistler, "merkez bankası söylemi daha iyi çekirdek PCE enflasyon verilerinin bir sonucu olarak daha güvercin hale gelirse, yatırımcıların daha fazla süre satın alacağını ve piyasa tarafından ima edilen dip oranların daha da düşmesine izin vereceğini düşünüyoruz" dedi.