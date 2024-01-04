Morgan Stanley'den dolar tahminine revize

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumunu takiben ABD Hazine kağıdı getirilerindeki düşüşü gerekçe göstererek dolar için görünümünü düşürdü. Banka, dolar için görünümünü yükselişten nötre çevirdi ve mevsimsellik, kısa pozisyon alımlarının etkisiyle hala daha yukarı yönlü hareket olabileceğini de belirtti.

Morgan Stanley, kasım ayının ortasından bu yana daha güçlü bir dolar yönünde pozisyon alıyordu ve daha önce Dolar Spot Endeksi'nin ikinci çeyrekte mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 8 güçleneceğini tahmin ediyordu.

David Adams'ın da aralarında bulunduğu Morgan Stanley stratejistler bugün yayınladıkları araştırma notunda, "Doların gücüne olan inancımız anlamlı bir şekilde azaldı. ABD verilerindeki yavaşlama büyüme farklarını sıkıştırdı, ABD faizleri benzerlerine kıyasla daha da düştü ve yatırımcılar hisse senedi getirilerine dayanarak savunmadan uzak görünüyor" dedi.

Morgan Stanley de kısa Euro-dolar işlem tavsiyesini kapatarak yatırımcılara bunun yerine kısa Euro-yen pozisyonu almalarını önerdi. Banka, ABD faizleri düştükçe yenin kazanacağını ve Euro Bölgesi ekonomisi zayıflamaya devam ettikçe euronun düşeceğini tahmin ediyor.

Adams, "Doların görünümünün daha bulanık olması diğer G3 para birimlerinin temellerini değiştirmiyor" dedi.