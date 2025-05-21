Morgan Stanley'den hisse ve tahvil tavsiyesi

Morgan Stanley, Fed'in gelecekte yapacağı bir dizi faiz indiriminin tahvilleri destekleyeceği ve şirket kazançlarını artıracağı beklentisiyle ABD hisse senetleri ve Hazine tahvilleri için tavsiyesini yükseltti.

Aralarında varlıklar arası strateji araştırmaları küresel başkanı Serena Tang'ın da bulunduğu stratejistler, Wall Street bankası Amerikan hisse senetleri ve devlet tahvillerinde nötr duruştan aşırı ağırlığa döndü. S&P 500 Endeksi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde 6.500'e ulaşacağı, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin ise yüzde 3,45'e düşeceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, stratejistler 20 Mayıs tarihli notta "ABD faizlerinde ve büyümesinde emsallerine yakınsama" sayesinde doların zayıflamaya devam etmesi gerektiğini yazdı.

Morgan Stanley'in son görüşü, ABD piyasalarının Başkan Donald Trump'ın Nisan ayında başlattığı küresel ticaret savaşının yol açtığı kayıpları telafi ettiği bir dönemde geldi.

Stratejistler, "Hisse senetlerinin yakın vadede nisan ayının en düşük seviyelerini tekrar görmeyeceğini düşünüyoruz, özellikle de bugüne kadar yaşanan büyük düşüşler esas olarak tarife şokuna verilen tepkiler olduğu için. Hisse senedi stratejistlerimiz gelecekteki ABD politika gündeminin daha uyumlu olacağını düşünüyor ve ekonomistlerimizin 2026 için öngördüğü yedi Fed kesintisinin ortalamanın üzerinde değerlemeleri desteklemesini bekliyor" dedi.