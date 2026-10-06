Morgan Stanley’den sterlin için düşüş beklentisi
Morgan Stanley, İngiltere’de bütçenin açıklanması öncesinde sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesini bekliyor.
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Morgan Stanley, İngiltere’de bütçenin açıklanması öncesinde sterlinin dolar karşısında düşeceği yönünde pozisyon alınmasını tavsiye etti.
Banka, sterlin/dolar paritesinde 1,3220 seviyesinden kısa pozisyon önerirken, hedef seviyeyi 1,2850, zarar kes seviyesini ise 1,3350 olarak belirledi.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,3230 seviyesinde seyrediyor.