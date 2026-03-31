Morgan Stanley’den yatırımcıya uyarı: Risk azalt, nakite geç!

Morgan Stanley, İran savaşı nedeniyle Orta Doğu’da gerilimle artan jeopolitik riskler ve etkilerinin de petrol piyasasında oluşturduğu belirsizlikle oynaklık nedeniyle yatırımcılarını uyarırken, daha temkinli bir görünüm izledi.

MarketWatch haberine göre, Serena Tang liderliğindeki bankanın strateji ekibi, küresel hisse senetlerine yönelik değerlendirmesinde ağırlığı “aşırı” seviyesinden “eşit” seviyesine düşürdü. Nakit ve ABD Hazine tahvilleri için de tavsiyesini “aşırı ağırlık” seviyesine yükseltti.

Petroldeki riskler

Stratejistler, petrol arzına ilişkin risklerin yatırımcılar açısından daha asimetrik bir görünüm yarattığını belirtti.

Açıklamada, “Petrol arzındaki aksaklığın büyüklüğü ve süresi konusundaki belirsizlik riskli varlıklar için sonuçların giderek daha asimetrik hale gelmesi anlamına geliyor. Potansiyel aşağı yönlü risk önemli ölçüde artarken, savunma pozisyonu almanızı öneriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirmede, petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik risklerin yatırımcıların risk iştahını sınırladığı vurgulandı.

ABD hisseleri daha dayanıklı

Morgan Stanley, ABD hisse senetlerini diğer bölgelere kıyasla daha dayanıklı görmeye devam ediyor. Bankaya göre ABD piyasaları daha savunmacı sektör yapısı, pozitif işletme kaldıracı, döngüsel politikalar ve yapay zekâ kaynaklı verimlilik kazanımları sayesinde göreli olarak güçlü kalabilir.

Öte yandan banka, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam etmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ise en az Eylül ayına kadar faizleri sabit tutacağı öngörülüyor.

Stratejistler, mevcut ortamda savaşın süresi ve petrol arzının ne zaman normalleşeceğine ilişkin tahmin yapmanın zorlaştığını ve bu nedenle portföylerde daha savunmacı bir duruşun tercih edilmesi gerektiğini belirtti.