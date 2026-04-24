  3. Morgan Stanley’nin Çin hisselerinde yükseliş beklentisi sürüyor
Morgan Stanley, Çin hisselerinde yıl sonuna kadar yüzde 5-10 yükseliş potansiyeli öngörürken, Hang Seng hedefini 27.500 seviyesinde sabit tuttu. Kısa vadede ise volatilitenin sürebileceği uyarısı yaptı.

Morgan Stanley’nin Çin hisselerinde yükseliş beklentisi sürüyor
Morgan Stanley'e göre, Çin hisseleri yıl sonuna kadar yüzde 5-10 değer kazanabilir.

Rapora göre, ülkede regülasyon adımlarının ardından e-ticaret rekabetinin azalması beklenirken, üretim ve ileri teknoloji alanlarındaki güçlenen konumu piyasalara destek sağlayabilir.

Morgan Stanley, Hang Seng Endeksi için yıl sonu hedefini 27.500 seviyesinde sabit tuttu. Analistler, Mayıs-Temmuz döneminde volatilitenin devam etmesini beklediklerini belirterek; ABD-Çin zirvesi, ilk çeyrek kar dönemi ve devam eden Orta Doğu gerilimi gibi belirsizliklere dikkat çektiler.

