Morgan Stanley’nin Çin hisselerinde yükseliş beklentisi sürüyor
Morgan Stanley, Çin hisselerinde yıl sonuna kadar yüzde 5-10 yükseliş potansiyeli öngörürken, Hang Seng hedefini 27.500 seviyesinde sabit tuttu. Kısa vadede ise volatilitenin sürebileceği uyarısı yaptı.
Rapora göre, ülkede regülasyon adımlarının ardından e-ticaret rekabetinin azalması beklenirken, üretim ve ileri teknoloji alanlarındaki güçlenen konumu piyasalara destek sağlayabilir.
Morgan Stanley, Hang Seng Endeksi için yıl sonu hedefini 27.500 seviyesinde sabit tuttu. Analistler, Mayıs-Temmuz döneminde volatilitenin devam etmesini beklediklerini belirterek; ABD-Çin zirvesi, ilk çeyrek kar dönemi ve devam eden Orta Doğu gerilimi gibi belirsizliklere dikkat çektiler.