Morgan Stanley'nin Pinewood Technologies'deki payı geriledi

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Morgan Stanley'nin Pinewood Technologies'deki toplam oy hakkı 5 milyon 938 bin 647 olarak kaydedildi. Bu pozisyonun %5,082'si hisselere bağlı oy haklarından, %0,006'sı ise finansal araçlardan oluşuyor.

Açıklanan verilere göre finansal araçlar üzerinden bulunan oy haklarının bir bölümü menkul kıymet ödünç verme anlaşmalarıyla bağlantılı. Bu kapsamda 6 bin 24 oy hakkı, toplam oyların yaklaşık %0,005'ine karşılık geliyor.

Morgan Stanley %5 eşiğinin üzerinde kaldı

Yapılan değişikliğe rağmen Morgan Stanley'nin Pinewood Technologies'deki toplam oy hakkı %5 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Böylece yatırım kuruluşunun şirketteki ağırlığı önceki seviyeye göre azalırken, pozisyonu kritik eşik üzerinde kalmaya devam etti.

Pinewood Technologies'deki son değişiklik, Morgan Stanley'nin şirketteki oy hakkına ilişkin güncel pozisyonunu ortaya koydu. Açıklanan veriler, toplam oy hesabında doğrudan hisselere bağlı hakların yanı sıra finansal araçlardan kaynaklanan oy haklarının da dikkate alındığını gösteriyor.