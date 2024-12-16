  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Moskova Borsası 20 ayın dibinde
Takip Et

Moskova Borsası 20 ayın dibinde

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moskova Borsası 20 ayın dibinde
Takip Et

Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar ülke piyasalarında etkili olmaya devam ederken, ABD’nin ardından Avrupa Birliği de ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası da enflasyonla mücadelede henüz sonuç vermezken, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizlikler nedeniyle Moskova Borsası TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü.

Moskova Borsası böylelikle 20 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Enflasyon hala neden yüksek?Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Enflasyon hala neden yüksek?Ekonomi

 

 

Finans
Fed kararına dolar ne tepki verir?
Fed kararına dolar ne tepki verir?
Buğra Gökce: Halk kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıyla geçiniyor
Buğra Gökce: Halk kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıyla geçiniyor
BDDK kaynakları açıkladı: Kredi kartı limitleri yeni yılda düşürülecek mi?
BDDK KAYNAKLARI AÇIKLADI
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası: Yön bulmak zorlaşıyor!
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası: Yön bulmak zorlaşıyor!
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
16 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...