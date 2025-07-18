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Moskova Borsası AB'nin yaptırımlarının ardından düşüşte

Moskova Borsası (MOEX), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik açıkladığı 18'inci yaptırım paketinin ardından güne düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Moskova Borsası AB'nin yaptırımlarının ardından düşüşte
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MOEX, haftanın son işlem gününde yüzde 1,06 değer kaybederek 2.732 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,06 düşüşle 1101 puanın altına geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,07 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 78,09 seviyesine indi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’ya yönelik 18'in yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Buna göre, yeni yaptırımlar arasında Kuzey Akım doğal gaz boru hatları ve Rosneft’in Hindistan’daki rafinerileri de bulunurken, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat da düşürülecek.

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