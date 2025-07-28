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Moskova Borsası, Trump’ın açıklamalarıyla düşüşe geçti

Moskova Borsası, Trump’ın Rusya açıklamalarının ardından düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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Moskova Borsası, Trump’ın açıklamalarıyla düşüşe geçti
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Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan MOEX, Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını söylerken, bugün söz konusu mühleti kısaltacağını ifade etti.

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