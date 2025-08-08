MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardı

MSCI, 2025 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıkladı. Buna göre, Coca Cola İçecek, Pegasus, Sasa ve Şişecam küresel standard endeksinden çıkarılırken, dahil edilen pay olmadı.

Small Cap endeksine ise 6 şirket payı dahil edilirken, 10 pay çıkarıldı. Dahil edilen paylar, Efor Çay, Margun Enerji, Pegasus, Tera Yatırım Menkul, Şişecam ve Vişne Madencilik olurken, çıkarılan paylar Akfen Yenilenebilir Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Kontrolmatik, Konya Çimento, MİA Teknoloji, Politeknik Metal, Smart Güneş Enerjisi, Tureks Turim, YEO Teknoloji ve Zorlu Enerji olarak belirlendi.

MSCI, tüm değişikliklerin 26 Ağustos kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı.