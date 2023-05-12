MSCI endeks değişiklikleri açıklandı: Listede Türk şirketler de var

Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından biri olan MSCI, 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişikliklerini duyurdu. Bu değişikliklere göre:

MSCI Global Standart Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne Tofaş eklenirken, herhangi bir şirket çıkarılmadı. Tofaş, artık bu önemli endekse dahil olarak küresel yatırımcılar tarafından takip edilecek.

MSCI Global Small Cap Endeksi'ne ise Türkiye'den 7 yeni şirket eklendi, ancak 1 şirket listeden çıkarıldı. Eklenen Türk şirketleri şunlardır: Ahlatcı Doğal Gaz, Aksa Enerji Üretim, Borusan Mannesmann Boru, Can2 Termik, İmaş Makina Sanayi, Kiler Holding ve Margun Enerji Üretim.

Öte yandan, Penta Teknoloji ise bu endeksten çıkarıldı.

Diğer MSCI endekslerinde ise Türk şirketlerine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadı.