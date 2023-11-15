MSCI güncellendi: Türkiye Endeksi'ne 19 yeni hisse eklendi
MSCI Türkiye Small Cap Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenecek, 3 hisse ise çıkarılacak
MSCI, kasım ayı endeks gözden geçirme sonuçlarını açıkladı.
MSCI'dan yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2023 seans kapanışı sonrası yürürlüğe girecek değişiklikler ile MSCI Global Small Cap Endeksi kapmasındaki Türkiye Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenecek ve Endeks'ten 3 hisse çıkacak.
MSCI Türkiye Endeksi'ne Akçansa Çimento Sanayi, Anadolu Sigorta, Batıçim Batı Anadolu Çim, Bosch Fren Sistemleri, Eczacibasi Yatırım Holding, Enerya Enerji, İzdemir Enerji Elektrik, Kaleseramik Çanakkale, Kardemir Karabük Demir A, Kayseri Seker Fabrikası, Konya Cimento Sanayii, Mia Teknoloji, Peker Gayrimenkul Yatırım, Politeknik Metal Sanayi, SDT Uzay ve Savunma, Torunlar Gayrimenkul, Turkiye Sigorta, Verusa Holding, Yeo Teknoloji Enerji dahil edildiler.
Endeks'ten Borusan Manesmann Boru, Oyak Çimento Fabrikaları ve Türk Traktör çıkarıldı.